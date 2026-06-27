Live: Rekordhitze in BW - die Werte für 58 Messstellen

Am Samstag wird der bislang heißeste Tag des Jahres erwartet, mit Hitze bis 40 Grad. Unser Überblick zeigt, wo es am heißesten ist - und wohin man für kühlere Temperaturen fahren kann.
Die Rekordhitze im Juni 2026 steuert am Samstag auf ihren Höhepunkt zu. Den zehnten Tag in Folge warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor extremer Wärmebelastung. Erwartet werden um 35 Grad im Bergland und im Allgäu, sonst oft 37 bis 41, in der Kurpfalz lokal sogar 42 Grad. Nachts sollen erst nach Mitternacht die Werte überall in Baden-Württemberg unter 30 Grad sinken.