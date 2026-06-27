Live: Rekordhitze in BW - die Werte für 58 Messstellen

Am Samstag wird der bislang heißeste Tag des Jahres erwartet, mit Hitze bis 40 Grad. Unser Überblick zeigt, wo es am heißesten ist - und wohin man für kühlere Temperaturen fahren kann.

Die Rekordhitze im Juni 2026 steuert am Samstag auf ihren Höhepunkt zu. Den zehnten Tag in Folge warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor extremer Wärmebelastung. Erwartet werden um 35 Grad im Bergland und im Allgäu, sonst oft 37 bis 41, in der Kurpfalz lokal sogar 42 Grad. Nachts sollen erst nach Mitternacht die Werte überall in Baden-Württemberg unter 30 Grad sinken.

Wie schlimm wird es wirklich? Das zeigt unsere Live-Tabelle mit DWD-Messwerten für ganz Baden-Württemberg. Sie aktualisiert sich regelmäßig selbst. Per Eingabe im Suchfeld oder mit den Pfeiltasten können Sie zu einer Messstelle in Ihrer Nähe navigieren. Die Tabelle ist nach der aktuellen Temperatur sortiert, beginnend beim höchsten Wert.

Die Rekordhitze im Juni ist in den vergangenen siebzig Jahren ohne Beispiel. Zumindest in dieser Intensität ist sie laut Klimaforschern eine Folge des Klimawandels. Mehr als 35 Grad werden im Juni in Stuttgart überhaupt erst seit 2002 gemessen.

Dass auch in Stuttgart der bisherige Hitzerekord für Ende Juni (35,6 Grad, gemessen 2019) fällt, ist hochwahrscheinlich. Der Allzeit-Hitzerekord vom 7. August 2015 wird ausweislich der aktuellen Prognosen nicht erreicht. Möglicherweise schafft es der 27. Juni dennoch in die Liste der zehn heißesten Tage aller Zeiten in Stuttgart.

Live für vier Messstellen: so heiß ist es in Stuttgart

Die Tabelle zeigt die zehn heißesten Tage aller Zeiten in Stuttgart:

Diese Übersicht zeigt die aktuellen Messwerte an vier Stuttgarter Messstellen. Auch dieses Schaubild aktualisiert sich regelmäßig selbst.

Für das Projekt „Klimazentrale“ werten wir regelmäßig aktuelle und historische Wetterdaten aus der Metropolregion Stuttgart aus. Auf der Projektseite können Sie die Daten für Ihren Ort abrufen, samt automatisiert erstellter Einordnung.