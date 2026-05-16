Historische Gärten in Stuttgart: Gartentür auf – Rundgang durch eine Wohlfühloase in der Halbhöhenlage

Am Kräherwald existiert einer der letzten Hausgärten des einst prominenten Stuttgarter Gartenbauunternehmens Lilienfein. Das plante einst auch Gärten für Daimler.
Lilienfein könnte in Stuttgart und der Region wieder ein Name werden, der für den Wert einer Immobilie nicht unbedeutend ist. Mit einem Lilienfein-Garten schmückte gegen Ende des 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert die württembergische Hautevolée ihre Villen: Borst, Cotta, Daimler, Franck, Bleyle, Kohlhammer, Laiblin – die Reihe gut betuchter Industrieller, Kaufleute und Adliger, die sich von der Stuttgarter Gartenbaufirma Albert Lilienfein & Sohn ein grünes Refugium anlegen ließ, geht in die Hunderte.