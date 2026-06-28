Historisch niedriger Pegel: Hitze macht sich bei der Bodensee-Wasserversorgung bemerkbar

Der Pegel des Bodensees ist historisch niedrig. Gleichzeitig wurde in diesen Tagen so viel Wasser entnommen wie selten. Was bedeutet das für die Trinkwasserversorgung im Land?
Der Südwesten schwitzt – und auch der größte See der Republik leidet darunter. Die Hitze der vergangenen Tage mache sich auch bei der Wasserversorgung bemerkbar, teilt die Bodensee-Wasserversorgung (BWV) nun mit. So werde derzeit mehr Trinkwasser nachgefragt, weshalb auch mehr Wasser aus dem See entnommen werde. Mehr als am vergangenen Donnerstag (546.525 Kubikmeter) sei erst zweimal aus dem See entnommen worden.