Historisch niedriger Pegel: Hitze macht sich bei der Bodensee-Wasserversorgung bemerkbar

Der Pegel des Bodensees ist historisch niedrig. Gleichzeitig wurde in diesen Tagen so viel Wasser entnommen wie selten. Was bedeutet das für die Trinkwasserversorgung im Land?

Der Südwesten schwitzt – und auch der größte See der Republik leidet darunter. Die Hitze der vergangenen Tage mache sich auch bei der Wasserversorgung bemerkbar, teilt die Bodensee-Wasserversorgung (BWV) nun mit. So werde derzeit mehr Trinkwasser nachgefragt, weshalb auch mehr Wasser aus dem See entnommen werde. Mehr als am vergangenen Donnerstag (546.525 Kubikmeter) sei erst zweimal aus dem See entnommen worden.

„Gleichzeitig ist der Wasserpegel im Bodensee im Juni auf einem historischen Tiefstand“, heißt es. Am vergangenen Freitag betrug der Pegel bei Konstanz nur 3,30 Meter. Bereits im Mai hatte sich gezeigt, dass es im Winter deutlich zu wenig in den Bergen geschneit hatte. Das ist der Hauptgrund für das Niedrigwasser. Schon zu diesem Zeitpunkt waren historisch niedrige Werte gemessen worden. Das setzt sich nun fort.

In normalen Jahren steigt der Wasserstand im größten deutschen See ab Anfang April langsam und stetig. Während er aber im Juni normalerweise stärker steigt, hat der Bodensee zuletzt sogar Wasser verloren. Was bedeutet das für die gut vier Millionen Menschen im Land, die mit Trinkwasser aus dem Bodensee versorgt werden?

Bodensee-Wasserversorgung: „gut und leistungsfähig aufgestellt“

Sorgen machen muss sich offenbar niemand. Die Bodensee-Wasserversorgung sei „gut und leistungsfähig aufgestellt“, um diejenigen, die ans Versorgungsnetz angeschlossen sind, mit Wasser zu beliefern – auch bei so einem niedrigen Stand. Das Wasser wird in einer Tiefe von 60 Metern angesaugt. „Die Bodensee-Wasserversorgung entnimmt nur ein Prozent der Menge, die dem See zufließt. Das ist deutlich weniger, als im Schnitt aus dem See verdunstet“, teilt die BWV weiter mit. „Außerdem wurden in den vergangenen Jahren technische Maßnahmen ergriffen, für den Fall, dass die Wasserstände weiter sinken. So kommen Vorpumpen zum Einsatz, um bei niedrigeren Pegelständen Wasser gewinnen zu können.“

Der Bodensee ist der mit Abstand größte See Deutschlands. Er versorgt rund 4 Millionen Menschen in Baden-Württemberg mit Trinkwasser. Foto: dpa

Insgesamt könnten noch deutlich größere Mengen bis in den Norden Baden-Württembergs gepumpt werden. Das Unternehmen verfügt über große Speicherkapazitäten. Wenn absehbar sei, dass an einem Tag mehr Wasser benötigt werde, würden die Hochbehälter gefüllt und auch tagsüber auf einem hohen Stand gehalten.

Die Bodensee-Wasserversorgung versorgt in Baden-Württemberg mehr als 320 Städte und Gemeinden mit Trinkwasser. Sie hat die Erlaubnis, 670 000 Kubikmeter Wasser pro Tag zu fördern – also noch deutlich mehr als zuletzt. Diese Menge wurde bisher in der Geschichte der Bodensee-Wasserversorgung nicht ausgeschöpft. Im Monat Juli wird in der Regel am meisten Wasser aus dem Bodensee entnommen. In diesem Jahr rechnet das Unternehmen mit rund 12,5 Millionen Kubikmetern. Für das gesamte Jahr sei eine Wasserabgabe von 135 Millionen Kubikmetern zu erwarten, teilt die BWV mit.

Die niedrigen Pegel haben also keine Auswirkung aufs Trinkwasser, sind aber an anderer Stelle zu berücksichtigen. „Wichtig ist, dass Bootsfahrer bei niedrigeren Wasserständen aufmerksam bleiben, insbesondere in flacheren Bereichen“, so die Landesanstalt für Umwelt zuletzt. Auf die Schifffahrt am Bodensee und Rhein hat der niedrige Pegel derzeit keine Auswirkungen.