Erfolgreiche Hip-Hop-Crews: Ein Teil der Raw Messenger, die deutsche Meister sind, und die Qute Messengers (untere Reihe).

Die Raw Messengers aus Fellbach tanzen bei den deutschen Hip-Hop-Meisterschaften in Hannover allen anderen in der Altersklasse Adult davon. Die Nachwuchsgruppe Qute Messenger belegt Platz zwei.









Das Messenger Tanzstudio in Fellbach stellt erfolgreiche Teams auf die Beine. Die Raw Messengers gehören nun schon einige Jahren zu den deutschen Topgruppen im Hip-Hop. Mittlerweile starten sie in der Kategorie Adult, also Erwachsene, und wie gut sie sind, haben die elf Mädchen von 16 bis 22 Jahren Ende März wieder einmal bewiesen. Bei den deutschen Hip-Hop-Meisterschaften in Hannover sind sie der nationalen Konkurrenz davon und ganz nach oben aufs Treppchen getanzt. Erfolgreich war der Ausflug nach Niedersachsen auch für die Qute Messengers. Die Nachwuchsgruppe mit sechs Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren belegte den zweiten Platz in der Altersklasse Varsity.