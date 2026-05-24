Eine Woche nach dem ESC-Finale in Wien hat Sarah Engels endlich Zeit für ein bisschen Entspannung gefunden. Sie weihte den neuen Pool in ihrem Garten ein und betonte, dass sie die Erlebnisse der vergangenen Monate erst einmal verarbeiten muss.
Sängerin Sarah Engels (33) genießt nach dem anstrengenden ESC-Trubel nun erstmal viel Zeit in ihrem frisch sanierten Haus in Köln. Besonders freut sie sich, dass ihr Pool im Garten endlich fertig geworden ist. Angesichts der sommerlichen Wochenend-Temperaturen nutzte sie die Gelegenheit gleich für einen Test.