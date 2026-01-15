Die Liebe zwischen A$AP Rocky und Rihanna ist mittlerweile von drei gemeinsamen Kindern gekrönt. Doch dass es dazu kam, haben die beiden auch seiner Mutter Renee Black zu verdanken - die wusste nämlich schon lange vor der Romanze, dass die beiden perfekt zusammenpassen würden.

Manchmal haben Mütter einfach den richtigen Riecher. A$AP Rocky (37) hat jetzt in einem Podcast enthüllt, wer die treibende Kraft hinter seiner Beziehung mit Rihanna (37) war: seine Mutter Renee Black. Und die war offenbar hartnäckiger als der Rapper zunächst wahrhaben wollte.

"Meine Mutter pflegte Dinge zu sagen wie: 'Ich weiß, dass du das Mädchen magst'", erinnert sich der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Rakim Athelston Mayers heißt, im Gespräch mit dem Podcast "Popcast" am 15. Januar. Seine Mutter sprach dabei allerdings von seiner Ex-Freundin - und fügte hinzu: "Aber ich will, dass du mit Riri zusammen bist."

Wenn die Mama Recht hat

Der Rapper habe seine Mutter damals noch abgewimmelt. "Früher hab ich immer gesagt: 'Ma, warum sagst du das ständig? Das Mädchen will mich doch gar nicht. Bleib locker, Ma. Das ist nur eine Freundin. Entspann dich'", schildert A$AP Rocky die Situation von damals. Doch seine Mutter blieb hartnäckig und beharrte auf ihrer Einschätzung.

Sein Fazit heute: "Mütter wissen es nun mal am besten." Und wie recht sie hatte: Aus der langjährigen Freundschaft wurde Ende 2019 tatsächlich eine Liebesbeziehung - und mittlerweile sind A$AP Rocky und Rihanna Eltern von drei gemeinsamen Kindern: RZA (3), Riot (2) und der drei Monate alten Rocki.

Schicksal oder Zufall?

Für den 37-Jährigen fühlt es sich bis heute so an, als wären er und die Sängerin füreinander bestimmt gewesen. Die beiden verbinden zahlreiche Parallelen. "Es war einfach so, als wären wir auf einer Wellenlänge", erklärt A$AP Rocky. "Wir sind im selben Jahr geboren. Mein Vater kommt aus ihrem Land. Wenn ich nach Hause fahre, sehe ich beide Seiten meiner Familie. Das ist einfach witzig. Wir lachen oft darüber." Die Liste der Gemeinsamkeiten ist also lang.

Corona als Liebesbeschleuniger

Auch Rihanna selbst sieht in ihrer Beziehung ein Element göttlicher Fügung. Besonders die Corona-Pandemie spielte dabei eine entscheidende Rolle. Ohne die erzwungene Quarantäne im Jahr 2020 wäre vielleicht alles anders gekommen, wie die Sängerin 2024 im "Interview Magazine" verriet.

"COVID hat unsere Beziehung beschleunigt - und ich hatte das Gefühl, Gott wusste, dass wir das brauchten, weil wir eine Familie gründen wollten. Ohne COVID hätten wir uns wahrscheinlich viel mehr Zeit gelassen, um uns miteinander wohlzufühlen und überhaupt zu merken, dass wir bereit dafür waren."