Die Liebe zwischen A$AP Rocky und Rihanna ist mittlerweile von drei gemeinsamen Kindern gekrönt. Doch dass es dazu kam, haben die beiden auch seiner Mutter Renee Black zu verdanken - die wusste nämlich schon lange vor der Romanze, dass die beiden perfekt zusammenpassen würden.
Manchmal haben Mütter einfach den richtigen Riecher. A$AP Rocky (37) hat jetzt in einem Podcast enthüllt, wer die treibende Kraft hinter seiner Beziehung mit Rihanna (37) war: seine Mutter Renee Black. Und die war offenbar hartnäckiger als der Rapper zunächst wahrhaben wollte.