Heute gefeiert, morgen gefeuert: Moderatorin Annett Möller äußert sich zum Ende der RTL-Morgenmagazine

Nach den Sparplänen von RTL steht das Ende der Morgenmagazine "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" fest. Moderatorin Annett Möller rechnet im Netz mit der TV-Branche ab: "Heute wirst du gefeiert, morgen wirst du gefeuert", schreibt sie.
RTL Deutschland hat Anfang Januar seinen Sparkurs konkretisiert: Rund 600 Stellen sollen wegfallen, mehr als ein Drittel davon im News-Bereich. Auch die Morgenmagazine "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" werden eingestellt. An ihre Stelle tritt ein gemeinsames Format mit dem Nachrichtensender ntv. Für die Moderatorin Annett Möller (47), die die Sendungen mit weiteren Kollegen seit 2022 präsentiert, bedeutet diese Entscheidung einen schmerzhaften Einschnitt.