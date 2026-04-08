Alarmstufe rot: Der Pollenflug der Birke erreicht in Stuttgart Höchstwerte – und macht Allergikern zu schaffen. So ist die Prognose für die nächsten Tage.
Die Pollenkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist derzeit für die Birke knallrot eingefärbt, das ist die höchste Stufe auf dem Index – und sorgt bei Allergikern für teils heftige Beschwerden. „Aufgrund des milden sonnigen Wetters der letzten Tage stehen die Birken in Vollblüte. Dies gilt natürlich auch für Stuttgart“, sagt Carola Grundmann vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD. Und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben: „Obwohl am Donnerstag einige Wolken auch über den Stuttgarter Himmel ziehen werden, wird weiterhin eine hohe Belastung durch Birkenpollen erwartet“, so die Expertin weiter.