Seltener gemeinsamer Auftritt der Clintons: Bill und Hillary Clinton haben ihre Tochter Chelsea am Montag im Ziel des Boston-Marathons in Empfang genommen. Der Ex-Präsident hängte der 46-Jährigen die Finisher-Medaille persönlich um den Hals.
Ein gemeinsames Familienbild, das man so nicht oft zu sehen bekommt: Ex-US-Präsident Bill Clinton (79) und Ex-US-Außenministerin Hillary Clinton (78) haben am Montag gemeinsam auf der Boylston Street in Boston gewartet, bis ihre Tochter Chelsea Clinton (46) nach 42,195 Kilometern ins Ziel des 130. Boston-Marathons einbog. Der frühere Politiker hängte anschließend seinem einzigen Kind die Finisher-Medaille persönlich um den Hals, Hillary Clinton hielt dabei sogar ein Banner zur Unterstützung in die Höhe. Das berichtet unter anderem die Zeitung "Boston Herald".