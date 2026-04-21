Seltener gemeinsamer Auftritt der Clintons: Bill und Hillary Clinton haben ihre Tochter Chelsea am Montag im Ziel des Boston-Marathons in Empfang genommen. Der Ex-Präsident hängte der 46-Jährigen die Finisher-Medaille persönlich um den Hals.

Ein gemeinsames Familienbild, das man so nicht oft zu sehen bekommt: Ex-US-Präsident Bill Clinton (79) und Ex-US-Außenministerin Hillary Clinton (78) haben am Montag gemeinsam auf der Boylston Street in Boston gewartet, bis ihre Tochter Chelsea Clinton (46) nach 42,195 Kilometern ins Ziel des 130. Boston-Marathons einbog. Der frühere Politiker hängte anschließend seinem einzigen Kind die Finisher-Medaille persönlich um den Hals, Hillary Clinton hielt dabei sogar ein Banner zur Unterstützung in die Höhe. Das berichtet unter anderem die Zeitung "Boston Herald".

Bill und Hillary Clinton treten seit Jahren nur noch selten gemeinsam öffentlich auf. Ihre Anwesenheit im Zielbereich zog entsprechend Aufmerksamkeit auf sich: Läuferinnen und Läufer machten am Streckenrand Selfies mit dem Paar, wie zahlreiche Bilder beweisen. An ihrer Seite stand im Übrigen der berühmte Langstreckenläufer Meb Keflezighi (50), der Gewinner des Boston-Marathons von 2014. Er übernahm in diesem Jahr die Rolle des Kommentators und begrüßte auch Chelsea Clinton im Ziel.

Chelsea Clinton spricht nach dem Zieleinlauf von einem "tollen Rennen"

Chelsea Clinton selbst beschrieb ihr Rennen laut "Runner's World" hinterher als "tolles Rennen" und sagte, sie habe auf der Strecke "eine Menge Spaß" gehabt. Ihre Zeit von 3 Stunden, 40 Minuten und 52 Sekunden bedeutete zugleich eine persönliche Bestleistung. Mit ihr unterwegs war außerdem ihre Freundin Jen Kloss. Gemeinsam hatten sie laut "People" auch einen Sturz Clintons auf der 23. Meile überstanden - Chelsea lief dennoch weiter bis zur Boylston Street.

Das Familientreffen im Ziel weitete Chelsea Clinton kurzerhand zu einem kleinen Zeremoniell aus. Sie bat ihre Eltern, auch den Polizisten, die sie zur Sicherheit durch das Rennen begleitet hatten, die Finisher-Medaillen umzuhängen. Bill und Hillary Clinton kamen der Bitte natürlich nach.

Chelsea Clinton läuft zwar bereits seit ihrer Studienzeit an der Stanford University regelmäßig, absolvierte ihren ersten Marathon aber erst 2021 in New York mit 3:59:09. Seitdem lief sie den New-York-Marathon mehrfach erneut (2022, 2024, 2025) und verbesserte ihre Zeiten schrittweise. Boston war laut Medienberichten ihr siebter beendeter Marathon.