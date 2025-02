Hertha BSC: Nach Fiél-Aus: Stefan Leitl ist neuer Hertha-Trainer

1 Stefan Leitl wird neuer Hertha-Trainer. Foto: dpa/David Inderlied

Stefan Leitl soll die taumelnde Hertha vor dem kompletten Absturz bewahren. Der Ex-Hannoveraner muss das Team schnell stabilisieren. Er bringt einen alten Bekannten mit.











Als neuer Cheftrainer soll Stefan Leitl den kriselnden Fußball-Zweitligisten Hertha BSC vor dem Allerschlimmsten bewahren. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge von Cristian Fiél an, von dem sich die Berliner am Sonntag nach vier Niederlagen in Folge getrennt hatten. „Wir sind froh, dass wir mit Stefan Leitl einen sehr erfahrenen Trainer für uns gewinnen konnten, der die Liga bestens kennt und auf seinen vorherigen Stationen bewiesen hat, dass er Mannschaften und Spieler formen und weiterentwickeln kann“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber in einer Club-Mitteilung.