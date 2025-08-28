Herne/Düsseldorf: Prügel-Bote schlägt Frau ins Gesicht - DHL entlässt Kurier

Der Anlass ist nichtig, die Folgen heftig: Nach einem Streit über sein geparktes Lieferfahrzeug geht ein DHL-Bote brutal mitten auf der Straße auf ein Paar los.
Nach einer Prügel-Attacke eines DHL-Boten auf ein Paar in der Ruhrgebietsstadt Herne ermittelt die Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen. Der schon am 6. August passierte Vorfall erfahre derzeit viel öffentliche Aufmerksamkeit, nachdem Augenzeugen-Videos in sozialen Medien aufgetaucht seien, sagte ein Sprecher der Polizei Bochum auf Anfrage. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.