Luise von Finckh spielt Lisa Liebling in der ARD-Reihe "Kanzlei Liebling Kreuzberg". Im Interview spricht die Schauspielerin über Versagensängste, das Machtspiel mit Gabriela Maria Schmeide und warum sie sich mehr feministische Fälle wünscht. Am 21. und 28. November laufen die neuen Folgen.
In der ARD-Reihe "Kanzlei Liebling Kreuzberg" (seit 2024) tritt Schauspielerin Luise von Finckh (31) in die Fußstapfen ihres fiktiven Großvaters Robert Liebling (Manfred Krug, 1937-2016). Als junge Anwältin Lisa Liebling muss sie sich nicht nur in einem traditionell männerdominierten Umfeld behaupten, sondern auch gegenüber Kanzleiinhaberin Dr. Talia Janka (Gabriela Maria Schmeide, 60). Am 21. und 28. November werden Teil 2 und 3 der Neuauflage der Kultserie (1986 bis 1998) in der ARD ausgestrahlt. Im Interview mit spot on news spricht die Berliner Schauspielerin über ihre Rolle, persönliche Erfahrungen und ihre Wünsche für die Zukunft der Serie.