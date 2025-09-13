Herbstlicher Fashion-Trend: Modern Bohemian Style: Der Trend begleitet uns durch den Herbst

Der Boho Chic ist zurück in einer neuen modernen Form. Im Herbst 2025 treffen fließende Kleider auf Lederjacken, Fransen entwickeln sich zum Streetstyle-Klassiker. So stylt man den Modern Bohemian Style im Herbst 2025.

Es weht ein Hauch von Bohème durch die Straßen: Der Boho Chic erlebt im Herbst 2025 ein großartiges Comeback als Modern Bohemian Style. Wo früher bunte Hippie-Muster dominierten, sehen wir heute edle Materialien, klare Silhouetten und erdige Farbtöne als Basis des Looks. Der neue Boho ist trotzdem romantisch und verspielt, aber zugleich erwachsen und urban.

Was ist der Modern Bohemian Style? Der Begriff Boho Chic hat eine lange Geschichte von den Bohémiens des 19. Jahrhunderts über die Hippies der 1970er bis zu den Festival-Girls der 2010er. Doch 2025 erlebt er eine Neuinterpretation: Modern Bohemian Style bedeutet fließende Stoffe, Rüschen, Spitze und Stickereien, kombiniert mit strukturierenden Elementen wie Oversize-Mänteln, Lederjacken oder eleganten Stiefeln.

Der Look setzt auf viele Details, die ihn am Ende ausmachen: Fransen an Taschen oder Säumen, Paisley-Prints, Häkel-Muster. Doch statt kitschig wirkt das Ganze durch den Einsatz hochwertiger Materialien wie zum Beispiel Wildleder, Seide, Chiffon und eine gedeckte Farbpalette, die von Mocha und Cognac bis zu sattem Smaragdgrün reicht, modern und edgy.

Warum ist Boho Chic 2025 wieder angesagt?

Die großen Modehäuser haben es vorgemacht. Auf den Laufstegen für Herbst/Winter 2025 tauchten Boho-Elemente bei Vorreiter Chloé auf, aber auch bei Gucci, Burberry oder Etro war der Boho Chic zu entdecken. Statt überladener Festival-Looks setzt man auf den Modern Bohemian Style und präsentierte tragbare Outfits mit subtilen Anleihen an die Bohème-Ästhetik.

Auch die damit einhergehende Farbwelt passt perfekt in die herbstliche Jahreszeit: warme Erdtöne, gemischt mit Tönen wie Rubinrot oder Smaragd, bringen Tiefe in die Garderobe. Anstelle von kitschigen Festival-Blumenkränzen sieht man Hüte in gedeckten Farben, Fransenbags oder kniehohe Stiefel.

So trägt man den Modern Bohemian Style im Alltag

Ein fließendes Spitzenkleid wirkt zum Beispiel mit einer schwarzen Lederjacke sofort sophisticated und stadttauglich, während Fransen als dezente Akzente dem Outfit Boho-Vibes verleihen, ohne überladen zu wirken.

Auch die Kombination von Velourleder und Denim gehört zu den Favoriten der Saison: Ein Wildleder-Mini oder eine Jacke in Cognac harmonieren perfekt mit dunklem Jeansstoff und schaffen so einen Look, der gleichzeitig casual und edgy ist.

Wer es zurückhaltender mag, setzt auf einen monochromen Auftritt: Ein Ensemble in Mocha oder Buttercream wirkt weniger verspielt, dafür modern und zeitgemäß. Selbst im Office ist der Boho Chic angekommen: eine Paisley-Bluse in Kombination mit einer hochtaillierten Anzughose zeigt, wie elegant sich der Trend in den Arbeitsalltag integrieren lässt.