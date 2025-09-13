Herbstlicher Fashion-Trend: Modern Bohemian Style: Der Trend begleitet uns durch den Herbst

Der Boho Chic ist zurück in einer neuen modernen Form. Im Herbst 2025 treffen fließende Kleider auf Lederjacken, Fransen entwickeln sich zum Streetstyle-Klassiker. So stylt man den Modern Bohemian Style im Herbst 2025.
Es weht ein Hauch von Bohème durch die Straßen: Der Boho Chic erlebt im Herbst 2025 ein großartiges Comeback als Modern Bohemian Style. Wo früher bunte Hippie-Muster dominierten, sehen wir heute edle Materialien, klare Silhouetten und erdige Farbtöne als Basis des Looks. Der neue Boho ist trotzdem romantisch und verspielt, aber zugleich erwachsen und urban.