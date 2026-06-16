Helene Fischer in Stuttgart: „Wir lieben unser Helenchen“ - So feiern die Fans

Helene Fischer tritt am Dienstagabend in Stuttgart auf. Party-Stimmung rund ums Stadion herrscht schon vorher. Wir haben Eindrücke und Fan-Stimmen vor Showbeginn gesammelt.

Es ist 17 Uhr. Nur noch wenige Stunden müssen sich die Fans rund um die MHP-Arena gedulden, bis Helene Fischer um 20 Uhr ihre Stadion-Show beginnt. 360-Grad-Bühne, Akrobatik und Songs wie „Atemlos durch die Nacht“, „Herzbeben“ und „Fehlerfrei“ sind die Highlights, die die Fans erwarten. Die Wettergötter zeigen sich bislang milde, zwischendurch kommt sogar die Sonne durch.

Aus allen Richtungen strömen die rund 40.000 erwarteten Fans zum Stadion. Viele haben sich herausgeputzt, tragen sommerliche Outfits mit Glitzer und Pailletten. Sie sind bereit für einen Abend ganz im Zeichen des deutschen Schlagerstars. Die Vorfreude ist überall spürbar: Sabine Hiller (59) und Ina Schwab (62) tragen Fan-Shirts und lange rosafarbene Plissee-Röcke. Angereist aus Neckarsulm stoßen sie vorab auf „ihr Helenchen“ an. Ihr Lieblings-Hit „Heute Nacht“ läuft jetzt schon am Getränkestand gegenüber.

Aus dem Badischen angereist

Dreieinhalb Stunden Anfahrt hatten Luisa Abend und Sarah Weist aus dem Badischen. Die beiden 25-Jährigen freuen sich auf die Show. Sie haben sich gerade am Merch-Stand ein weißes Helene-Trikot mit dem schwarzem Aufdruck und der Nummer 20 gekauft - die Zahl steht für das 20-Jahr-Bühnen-Jubiläum, das die 41-Jährige mit dieser Tour feiert. „Wann bekommt man schon mal ein Trikot von Helene Fischer“, sagen sie. Fragt man die Jungs, die die Shirts am Stand verkaufen, verraten sie, dass das rosafarbene Shirt mit Helene-Schriftzug dann aber doch das beliebteste ist.

Bestens gelaunt und mit Blumen im Haar geschmückt sind Romina Herbst (36) und Larissa Simon (39) gekommen. Die beiden aus Villingen-Schwenningen sind seit zehn Jahren beste Freundinnen und feiern ihr Freundschafts-Jubiläum, erzählen sie. Seit drei Jahren warten sie schon auf das Konzert und freuen sich riesig.

Sechsjähriger ist auf erstem Konzert überhaupt

Und dann sind da noch der sechsjährige Liam und sein Vater Konstatin Anselm (35), die aus Freiburg angereist sind. Für Liam ist es das erste richtige Konzert überhaupt. Passend trägt er ein Helene-Shirt und am besten gefalle ihm der Gesang der Schlager-Ikone, sagt er. Beide freuen sich vor allem auf den Song „Herzbeben“.

Immer voller wird es auf dem Vorplatz der Arena. Viele fiebern dem Event seit Monaten entgegen. Jennifer Müller (37) erzählt noch, sie hätten sich eines Morgens ganz spontan entschieden, doch noch auf das Konzert zu gehen, das sie schon immer mal sehen wollten.

Für alle hier ist wohl klar: Wenn Helene Fischer am Abend die Bühne betritt, hüpfen die Schlagerherzen höher.