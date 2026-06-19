Helene Fischer: Hitze-Regeln für ihre Konzerte in Frankfurt

Bei bis zu 36 Grad steht Helene Fischer am Wochenende in Frankfurt auf der Bühne. Wegen der Hitze hat der Veranstalter die Einlasszeit nach hinten geschoben und neue Regeln aufgestellt.

Pünktlich zu den beiden Frankfurt-Konzerten von Helene Fischer (41) im Deutsche Bank Park rollt eine Hitzewelle an, die es in sich hat. Für Freitag sind bis zu 36 Grad angesagt, am Samstag (20. Juni) werden noch 34 Grad erwartet. Damit der lang ersehnte Konzertabend der 360-Grad-Stadion-Tour dennoch vergnüglich abläuft, hat der Veranstalter Live Nation mehrere Vorgaben angepasst. So ist der Einlass etwa nach hinten geschoben auf 17:30 Uhr, wie es auf der Webseite vom Deutsche Bank Park heißt.

Späterer Einlass, geschlossenes Dach Durch die spätere Einlasszeit - ursprünglich war geplant, die Tore an beiden Abenden um 16 Uhr zu öffnen - soll verhindert werden, dass die Gäste zu lange in der prallen Sonne ausharren müssen, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet. Am eigentlichen Konzertbeginn ändert sich nichts: Um 19:30 Uhr soll es losgehen.

Eine Sprecherin kündigte außerdem an, dass das Stadiondach geschlossen bleibt. Auf diese Weise will der Veranstalter den Besuchern möglichst viel Schatten verschaffen.

Was mit ins Stadion darf - und was nicht

Das Mitbringen eigener Verpflegung bleibt grundsätzlich verboten. Eine einzige Ausnahme ist erlaubt: alkoholfreie Getränke in ungeöffneten Tetrapaks mit höchstens einem halben Liter Fassungsvermögen. Wer gleich einen ganzen Vorrat einpacken möchte, hat allerdings Pech - große Taschen müssen draußen bleiben.

Um den Durst muss sich trotzdem niemand sorgen. Die Sicherheitskräfte halten kostenlose Wasser-Tetrapaks bereit, die an den Eingängen und im Stadion bei Bedarf ausgegeben werden. Auf der Webseite des Deutsche Bank Parks heißt es des Weiteren: "Zudem befinden sich öffentlich zugängliche Trinkbrunnen in den Blöcken 14, 24, 32, 42." Faltbare Trinkflaschen oder Trinkbeutel bis zu einem Fassungsvermögen von einem halben Liter dürfen leer mitgeführt werden und können vor Ort befüllt werden.

Eigens für das heiße Wochenende wurde eine weitere Regel geschaffen: Anders als zunächst angekündigt, dürfen die Fans nun Miniventilatoren oder Fächer mitbringen - vorausgesetzt, sie bestehen nicht aus Metall und weisen keine scharfen Kanten auf.

Veranstalter appelliert an Besucher

Der Veranstalter ruft die Konzertgäste ausdrücklich dazu auf, regelmäßig zu trinken und an den eigenen Schutz zu denken. Empfohlen werden eine Kopfbedeckung sowie Sonnencreme. Lange Aufenthalte in der direkten Sonne und ein Konzertbesuch auf nüchternen Magen sollten vermieden werden. Wer Hilfe benötigt oder gesundheitliche Probleme bekommt, kann sich an das Sicherheitspersonal oder die Sanitäter wenden. Deren Zahl wurde nach Angaben des Veranstalters für die beiden Abende aufgestockt.