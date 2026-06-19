Helene Fischer: Hitze-Regeln für ihre Konzerte in Frankfurt

Bei bis zu 36 Grad steht Helene Fischer am Wochenende in Frankfurt auf der Bühne. Wegen der Hitze hat der Veranstalter die Einlasszeit nach hinten geschoben und neue Regeln aufgestellt.
Pünktlich zu den beiden Frankfurt-Konzerten von Helene Fischer (41) im Deutsche Bank Park rollt eine Hitzewelle an, die es in sich hat. Für Freitag sind bis zu 36 Grad angesagt, am Samstag (20. Juni) werden noch 34 Grad erwartet. Damit der lang ersehnte Konzertabend der 360-Grad-Stadion-Tour dennoch vergnüglich abläuft, hat der Veranstalter Live Nation mehrere Vorgaben angepasst. So ist der Einlass etwa nach hinten geschoben auf 17:30 Uhr, wie es auf der Webseite vom Deutsche Bank Park heißt.