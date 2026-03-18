Heizung tauschen: Lokaler Handwerker oder Thermondo, Enpal & Co – Wo sind Wärmepumpen günstiger?

Immer mehr bundesweite Anbieter wie Enpal oder Thermondo machen den lokalen Heizungsbauern Konkurrenz. Wie gut sind sie wirklich? Worauf es beim Vergleich zu achten gilt.
Mehrere Leser haben unserer Zeitung zuletzt berichtet, dass sie ihre neue Wärmepumpe von überörtlichen Firmen haben einbauen lassen und dass sie mit dem Preis und dem Service sehr zufrieden waren – teils seien die Kosten um die Hälfte niedriger gewesen als im Angebot eines örtlichen Betriebs, und in drei bis fünf Tagen sei alles fertig gewesen.