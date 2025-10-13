Heizung entlüften: So startet man richtig in die kalte Jahreszeit

Mit dem Start der kalten Jahreszeit lohnt es sich, die Heizkörper zu entlüften. So verschwindet Luft im System, die Heizung arbeitet effizienter und Heizkosten können gespart werden.
Der Herbst ist da und damit auch die Heizsaison. Bevor die Heizkörper wieder voll aufgedreht werden, lohnt es sich, die Anlage auf ihre Effizienz zu prüfen. Besonders wichtig ist das Entlüften der Heizkörper. Luft im Heizsystem kann die Wärmeübertragung erheblich beeinträchtigen, kalte Stellen im Heizkörper verursachen und dadurch den Energieverbrauch erhöhen. Typische Anzeichen für Luft in der Heizung sind Gluckern oder Blubbern. Um dem vorzubeugen und Heizkosten zu sparen, empfehlen Experten, die Heizkörper einmal jährlich vor Beginn der Heizperiode zu entlüften.