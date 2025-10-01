Heizölpreise im freien Fall – das sind die Gründe

Die Heizölpreise sinken derzeit deutlich. Für Haushalte mit Ölheizung ist das eine willkommene Entlastung – doch was steckt hinter dem Preissturz?
Die Heizölpreise sind in den vergangenen Tagen spürbar gefallen – für viele Haushalte eine erfreuliche Entlastung zu Beginn der Heizsaison. Am Mittwochmorgen kostet Heizöl in Deutschland durchschnittlich unter 91 Euro je 100 Liter und in Baden-Württemberg 91,75 Euro, nachdem das Niveau noch vor wenigen Tagen bei 93,51 Euro gelegen hatte. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Preisrutsch?