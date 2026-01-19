Heizen in Stuttgart: Ist Stuttgarts Innenstadt zu eng für Wärmepumpen? Diese Abstandsregeln gelten

Eine Stuttgarter Besonderheit, die hier jeder kennt, macht die Installation von Wärmepumpen in der Innenstadt kompliziert bis unmöglich. Wir geben einen Überblick zu den Regeln.
Grundsätzlich gilt: Eine Wärmepumpe zu installieren, ist baurechtlich verfahrensfrei. Doch die Vorgaben, was die Abstände zu Nachbarn betrifft, sind kompliziert. Das hat vor allem Folgen für Mehrfamilienhäuser in der dicht bebauten Innenstadt von Stuttgart. Grund ist eine Stuttgarter Besonderheit. Wir geben einen Überblick darüber, was möglich ist – und was nicht.