Heizen in Stuttgart: Forscher sind von Wärmemenge im Neckar überrascht

Heizen in Stuttgart

1 Der Neckar bei Hedelfingen: Wie viel von Stuttgart könnte der Fluss beheizen? Eine neue Studie kommt zu interessanten Ergebnissen. Foto: Judith A. Sägesser

Über die Zahlen einer noch nicht veröffentlichten Studie staunen selbst die Wissenschaftler: Mit dem Neckar könnte Stuttgart demnach einen Großteil seines Heizungsproblems lösen. Die Stadt reagiert verhalten, aber interessiert.











Man merkt Christian Seidel an, wie aufgekratzt er wegen der Ergebnisse ist. Noch ist die Studie nicht veröffentlicht, aber der Forscher von der Technischen Universität Braunschweig gibt gerne Einblicke in das, was sie herausgefunden haben – und das ist auch für Stuttgart und sein Heizungsproblem interessant.