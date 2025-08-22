Die EnBW macht Haushalten in Bad Cannstatt gerade ein Angebot für Fernwärme. Die Kosten dafür sind überraschend hoch. In anderen Städten geht es deutlich günstiger als in Stuttgart.

Manche Wohnungseigentümer haben ordentlich schlucken müssen, als die Energie Baden-Württemberg (EnBW) ihnen vor Kurzem ein Angebot für den Fernwärme-Anschluss präsentiert hat. Das Unternehmen wirbt gerade in einer Vertriebsoffensive in manchen Quartieren Stuttgarts um Kunden; und vor Kurzem bei einer Veranstaltung im Kursaal von Bad Cannstatt mit rund 200 Besuchern wurde irgendwann ein Preisbeispiel an die Wand geworfen. 45.833 Euro stand da allein für den Hausanschluss. „Manche waren regelrecht geschockt“, sagt ein Teilnehmer, der anonym bleiben möchte.

Tatsächlich ist ein Anschluss an die Fernwärme alles andere als billig, das gilt ganz grundsätzlich. Zu den Anschlusskosten kommen nämlich noch Umbauarbeiten im Haus. So benötigt man auf jeden Fall einen Wärmetauscher sowie den Anschluss ans bestehende System der Heizungsleitungen. Das macht in der Regel ein Heizungsbauer. Auch dafür wird meist ein fünfstelliger Betrag fällig.

Für Anschluss ans Wärmenetz gibt es hohe Förderungen

Allerdings gilt es, zwei Dinge zu berücksichtigen. Erstens gelten die Preise für ein ganzes Haus. Sprich, bei Mehrfamilienhäuser teilen sich alle Eigentümer den genannten Betrag. Und zweitens gibt es hohe Zuschüsse. Für den Hausanschluss gibt es die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, für die Haustechnik kann man Zuschüsse über die Bundesförderung für effiziente Gebäude beantragen. Aber trotzdem müssen Eigentümer selbst im Mehrfamilienhaus leicht 20.000 Euro aus der eigenen Tasche bezahlen. Dafür bekommt man nach Förderung womöglich schon eine Wärmepumpe.

Anderswo ist der Fernwärme-Anschluss offensichtlich günstiger. Gleich um die Ecke, in Esslingen, bieten die dortigen Stadtwerke eine Art All-inclusive-Angebot an. Für 23.000 Euro gibt es dort den Anschluss und den Wärmetauscher im Paket; auch von diesem Preis geht noch die Förderung ab. Weitere Arbeiten, wie etwa die Verbindung zu den Heizungsrohren, kosten extra. Die Nachfrage sei „sehr hoch“, sagt Melanie Köbler von den Stadtwerken Esslingen, vor allem in der Altstadt, wo eine Wärmepumpe wegen Platzmangels oder wegen Auflagen des Denkmalschutzes nicht in Frage komme. Ein Anschluss sei kurzfristig möglich.

Auch in Feuerbach baut die EnBW gerade das Fernwärmenetz aus. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In Mannheim, das als Vorreiter in der Wärmewende gilt, zahlt man für den Hausanschluss in Gebieten, wo schon eine Leitung liegt, sogar nur 5950 Euro. Die MVV schätzt die Kosten für Wärmetauscher und interne Haustechnik dann allerdings bei einem Einfamilienhaus auch auf 18.000 Euro. Die Stadt Mannheim hält 50,1 Prozent an der MVV und forciert den „maximal möglichen Ausbaus des Fernwärmenetzes“. MVV-Sprecher Thomas Renz sagt deshalb: „Ziel ist, möglichst viele Gebäude möglichst effizient an die Fernwärme anzuschließen.“

Deshalb habe man jetzt auch für Quartiere, wo noch keine Leitungen liegen, Pauschalpreise im Angebot, um den Ausbau zu beschleunigen. So konnte die Zahl der Anschlüsse von früher 250 im Jahr auf jetzt mehr als 400 erhöht werden. Allerdings: Zum Jahreswechsel schlägt die MVV um satte 50 Prozent auf. Vor allem die allgemeinen Baukosten für Tiefbau und Material seien gestiegen, so Renz.

Warum sind die Preise in Stuttgart so hoch?

Auch dann wäre die MVV aber noch deutlich günstiger als die EnBW. Anja Leipold, die Sprecherin der EnBW, will sich zu Angeboten anderer Unternehmen nicht äußern, und umgekehrt hüten sich diese, die Preise der EnBW zu kommentieren. Aber offensichtlich will man anderswo mit Kampfpreisen die Wärmewende vorantreiben. In Stuttgart verhindert ein gemeinsames Vorgehen schon das seit Jahren währende juristische Tauziehen zwischen EnBW und Stadt Stuttgart um das Netz. Dass andere Anbieter eine Mischkalkulation vornehmen und dafür die Wärmelieferungen selbst teurer sind, lässt sich auf den ersten Blick nicht erkennen: In Mannheim ist die Kilowattstunde Wärme sogar günstiger als in Stuttgart.

Jedenfalls, so die EnBW, spiegelten die Anschlusskosten in den derzeit aktuellen Quartieren Kurpark und Seelberg in Bad Cannstatt „die spezifischen Rahmenbedingungen für die Region wider“, so Leipold. Laut der Präsentation bei der genannten Veranstaltung wäre ein Anschluss innerhalb von fünf bis acht Monaten möglich. Die EnBW schließe ein Haus grundsätzlich nur an, wenn sich alle Eigentümer dafür entschieden, so Anja Leipold.

Auch der BUND-Kreisverband und die Naturfreunde in Stuttgart halten die Preise der EnBW für zu hoch. Sie kritisieren aber vor allem die Stadt Stuttgart heftig, weil diese es versäumt habe, bei der EnBW durchweg auf Standardanschlusspreise zu dringen, wie es in Mannheim der Fall sei. Nur bei einigermaßen günstigen Preisen würden aber genügend Eigentümer ihre Häuser anschließen lassen, so BUND-Kreisvorstand Michael Jantzer.

Der genannte Wohnungsbesitzer in Bad Cannstatt hat die EnBW und einen Heizungsbauer trotzdem zu sich ins Haus eingeladen – dessen Angebot liegt nun bei 123.000 Euro für die Haustechnik bei acht Wohnungen sowie die genannten 46.000 Euro für den Anschluss. Das würde 21.000 Euro pro Wohnung bedeuten, vor Abzug der Förderung. Nur: Vermutlich machen lediglich vier mit, weil einige mit Strom heizen oder erst jüngst eine Gasheizung eingebaut haben.

Die Stadt muss zudem Kritik einstecken, weil mit wenigen Ausnahmen noch immer nicht klar ist, welche Straßen in Stuttgart wann mit einem Anschluss an das Fernwärme- oder an ein neues Nahwärmenetz rechnen können. Bei der MVV in Mannheim gibt es dagegen auf der Homepage eine Seite, wo man seine Adresse eingeben kann – dann erhält man sofort die Auskunft, ob überhaupt und, wenn ja, wann ein Anschluss erfolgen könne. Oft ist zu lesen: „Fernwärme möglich, Anschluss 4. Quartal 2025“. Das ist ja fast wie im Märchen: Wünsch dir was, und schon wird es wahr.