Die EnBW macht Haushalten in Bad Cannstatt gerade ein Angebot für Fernwärme. Die Kosten dafür sind überraschend hoch. In anderen Städten geht es deutlich günstiger als in Stuttgart.
Manche Wohnungseigentümer haben ordentlich schlucken müssen, als die Energie Baden-Württemberg (EnBW) ihnen vor Kurzem ein Angebot für den Fernwärme-Anschluss präsentiert hat. Das Unternehmen wirbt gerade in einer Vertriebsoffensive in manchen Quartieren Stuttgarts um Kunden; und vor Kurzem bei einer Veranstaltung im Kursaal von Bad Cannstatt mit rund 200 Besuchern wurde irgendwann ein Preisbeispiel an die Wand geworfen. 45.833 Euro stand da allein für den Hausanschluss. „Manche waren regelrecht geschockt“, sagt ein Teilnehmer, der anonym bleiben möchte.