1 Rund um den Vivaldiweg in Botnang wird ein Wärmenetz geplant. Das ist noch ganz am Anfang. Foto: Archiv Lichtgut/Leif Piechowski

In Stuttgart-Botnang träumen Eigentümer von einem privaten Wärmenetz. Die Verwirklichung dieser Vision ist nun einen entscheidenenden Schritt weitergekommen.











Das Vorzeigeprojekt Vivaldi, das in Stuttgart neue Wege in Sachen privates Wärmenetz geht, hat die nächste Hürde genommen. Die Stadt unterstützt die noch recht neue Energiegenossenschaft in Stuttgart-Botnang mit 75 000 Euro. Das haben die Mitglieder des Ausschusses für Klima und Umwelt in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen.