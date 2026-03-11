Heizen in der Region Stuttgart: Zwei Heizungen im Doppelhaus – Wärmepumpe quasi gleich teuer wie Gasheizung

Nach Abzug der Förderung sind die Geräte preislich oft konkurrenzfähig – dies zeigen Beispiele aus der Region Stuttgart. Auf welche Fallstricke bei den Angeboten man achten sollte.
Jürgen Walter kann gar nicht verstehen, warum alle immer über die angeblich so hohen Preise von Wärmepumpen herziehen. Der Besitzer einer Doppelhaushälfte in Asperg (Kreis Ludwigsburg) hat vor einem Jahr für seine neue Bosch-Wärmepumpe mit 7,5 Kilowatt Leistung am Ende aus eigener Tasche 11.500 Euro bezahlt. Besonders apart: In der baugleichen anderen Doppelhaushälfte habe der Eigentümer fast gleichzeitig eine Gasheizung eingebaut – zum quasi selben Preis wie er. „Da eine Wärmepumpe im Betrieb immer billiger ist als eine Gasheizung, muss man doch gar nicht mehr überlegen“, meint Walter.