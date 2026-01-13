Am 26. Januar kommen die Wärmepumpen-Experten Carsten Herbert und Anja Floetenmeyer-Woltmann in den Stuttgarter Hospitalhof und beraten kostenlos zum Heizungstausch.
Das Thema Wärmepumpe ist nicht neu, doch viele plagen nach wie vor Fragen zu Heizungstausch und Förderung. Für interessierte Hausbesitzer gibt es nun eine Informationsveranstaltung im Hospitalhof: Am 26. Januar machen Energiesparkommissar Carsten Herbert und Anja Floetenmeyer-Woltmann, die Wärmepumpen-Beirätin der EU-Kommission, Station in Stuttgart.