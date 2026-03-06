Heiße Schoki aus Waldenbuch: Ritter wird mit grünem Award ausgezeichnet

Die Firma reduziert durch Großwärmepumpen Gasverbrauch drastisch. Jetzt sind die Waldenbucher bei Greentech BW ein „Sportlight“. Auf Schwäbisch heißt das: Nachmachen bitte!
Der Schokoladenhersteller Ritter aus Waldenbuch kümmert sich seit Langem darum, dass seine Prozesse „grüner“ werden. Die selbst gesteckten Ziele sind ehrgeizig: „Wir haben uns dem 1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen verpflichtet. Um das zu schaffen, müssen wir unseren absoluten Energieverbrauch von 2021 bis 2030 um 42 Prozent senken“, sagte Asmus Wolff, Geschäftsführer Supply Chain, auf Deutsch: Lieferkette, schon vor zwei Jahren. Jetzt sind die Waldenbucher wieder einen Schritt in Richtung dieses Ziels gegangen.