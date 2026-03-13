Heino - Karamba, Karacho, Kult!: Heino spricht in neuer Doku über den Tod seiner Tochter Petra

Sänger Heino spricht über den Tod seiner Tochter Petra im Jahr 2003. In der neuen vierteiligen Doku "Heino - Karamba, Karacho, Kult!" beschreibt er den Moment als "das Schlimmste, was ich bis dato mitgemacht habe".
Fast sieben Jahrzehnte auf der Bühne, 55 Millionen verkaufte Tonträger und ein Bekanntheitsgrad nahe der 100-Prozent-Marke - doch auch Heino (87) blieb ein schwerer Schicksalsschlag nicht erspart. In der vierteiligen Dokumentation "Heino - Karamba, Karacho, Kult" (ab 13. März bei RTL+, ab 31. März um 20:15 Uhr bei VOX) spricht der Schlagerstar, bürgerlich Heinz Georg Kramm, über den Tod seiner Tochter Petra.