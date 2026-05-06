Vor dem Heimspiel gegen Leverkusen können sich die Stadionbesucher als Stammzellenspender typisieren lassen. Auch einem langjährigen VfB-Physiotherapeuten soll so geholfen werden.
Er ist eine der etwas stilleren Legenden des VfB Stuttgart. Gerhard Wörn, geboren in Weil im Schönbuch, hat zwischen 1975 und 1977 in Summe 27 Zweitligaspiele für die Cannstatter bestritten – und hat damit an der Seite von Karlheinz Förster und Hansi Müller mitgeholfen, dass die Mannen mit dem roten Brustring nach zwei Spielzeiten im Bundesliga-Unterhaus wieder erstklassig waren.