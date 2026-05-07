Heimsheim auf der A 8: Überschlag mit Auto: Polizei warnt nach Autobahn-Unfall eindringlich
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Zu schnelles Fahren ist gefährlich (Symbolbild) – die Polizei appelliert nach einem schweren Unfall, vorausschauend zu fahren. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Ein Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen, der sich auf der A 8 überschlägt. Die Polizei appelliert, die Gefahr von zu hoher Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen.

Der Fahrer war offenkundig zu schnell gewesen, wie die Polizei zu einem Unfall mitteilt, der sich am Donnerstag auf der A 8 bei Heimsheim ereignet hat. Demnach war der Autofahrer auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Auf Höhe Heimsheim kam er, weil er zu schnell war, nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stillstand.

 

Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen im Kopfbereich und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Leonberg gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro.

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Das zuständige Polizeipräsidium in Pforzheim nimmt diesen Unfall als Anlass, „eindringlich“ darauf hinzuweisen: Nicht angepasste Geschwindigkeit gehöre zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle. Wer zu schnell fahre, gefährde nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.

 