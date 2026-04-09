Heimlicher Familienzuwachs: Jonah Hill deutet zweites Kind und Hochzeit an

Schauspieler Jonah Hill ist offenbar Ehemann und zweifacher Vater. In einem Interview sprach er erstmals offen über seine Familie - und verriet dabei mehr, als er vielleicht beabsichtigte.
Jonah Hill hält sein Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt hat der 42-jährige Schauspieler mehr preisgegeben als je zuvor: Im Gespräch mit Regie-Legende Martin Scorsese (83) für das "Interview Magazine" sprach Hill offen darüber, dass er inzwischen zweifacher Vater ist - und bezeichnete seine Partnerin Olivia Millar dabei als seine "Frau".