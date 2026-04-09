Heimlicher Familienzuwachs: Jonah Hill deutet zweites Kind und Hochzeit an

Schauspieler Jonah Hill ist offenbar Ehemann und zweifacher Vater. In einem Interview sprach er erstmals offen über seine Familie - und verriet dabei mehr, als er vielleicht beabsichtigte.

Jonah Hill hält sein Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt hat der 42-jährige Schauspieler mehr preisgegeben als je zuvor: Im Gespräch mit Regie-Legende Martin Scorsese (83) für das "Interview Magazine" sprach Hill offen darüber, dass er inzwischen zweifacher Vater ist - und bezeichnete seine Partnerin Olivia Millar dabei als seine "Frau".

Dass Hill überhaupt ein solches Gespräch führte, ist für sich genommen schon eine Nachricht. Denn was ihn antreibt, lässt sich an einem einzigen Satz festmachen: "Das Einzige, das mich von meiner Familie trennen könnte, ist der Schneideraum", sagte er Scorsese. "Ich liebe das Schreiben, ich liebe das Drehen - aber der Schnitt... das ist wie jeden Tag Dessert. Selbst die Probleme sind Dessert."

"Ich sagte zu meiner Frau..."

Hill schrieb, führte Regie und spielte die Hauptrolle in seinem neuen Film "Outcome", der am 10. April auf Apple TV+ Premiere feiert. Und es war eben dieser Film, der ihn aus dem Familienalltag herausriss. Im Interview schilderte er, wie er seiner Frau gegenüber die Anspannung vor Scorseses erstem Urteil zum Film formuliert hatte: "Ich sagte zu meiner Frau: 'Er sieht es am Wochenende - was, wenn er es hasst, aber schon zugesagt hat?'"

Mit diesen Worten bestätigte Hill implizit auch seine Ehe mit Olivia Millar, der Tochter des britischen Topmodels der 1980er-Jahre, Esmé Marshall. Erstmals gemeinsam aufgetaucht waren die beiden im September 2022 in Santa Barbara. Im Juni 2023 kam ihr erstes Kind zur Welt.

Millar selbst war Ende März 2023 erstmals mit erkennbar rundem Bauch fotografiert worden. Ebenfalls aufgefallen war zu jener Zeit ein Ring an ihrem Finger, der wie ein Verlobungsring aussah; Hills Sprecher wollte sich damals dazu nicht äußern.

Nun ist aus dem vermuteten Verlobungspaar offenkundig ein Ehepaar mit zwei Kindern geworden. Wie das zweite Kind heißt und wann es zur Welt kam, blieb vorerst offen.