Heimerdinger Mostbesen: Familie Gommel hört auf

Nach 33 Jahren geht in dem Ditzinger Teilort eine Ära zu Ende: Der Heimerdinger Mostbesen ist an diesem Wochenende zum letzten Mal geöffnet. Die Gäste verabschieden sich rührend.
Das Äpfelklauben wird bleiben. Ob Brettacher, Boskop, Bittenfelder – Wolfgang Gommel wird die Früchte der rund 150 Apfelbäume auch weiterhin verwerten, sie nicht liegen und verkommen lassen. Er wird weiterhin draußen sein in der Natur, seinen Teil zur Pflege jener Kulturlandschaft beitragen, in der er groß geworden ist, wo er verwurzelt ist und wo er 33 Jahren den Heimerdinger Mostbesen betreibt. Am Sonntag wird er den Mostbesen das letzte Mal öffnen.