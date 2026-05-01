Heimerdinger Mostbesen: Familie Gommel hört auf

Das Äpfelklauben wird bleiben. Ob Brettacher, Boskop, Bittenfelder – Wolfgang Gommel wird die Früchte der rund 150 Apfelbäume auch weiterhin verwerten, sie nicht liegen und verkommen lassen. Er wird weiterhin draußen sein in der Natur, seinen Teil zur Pflege jener Kulturlandschaft beitragen, in der er groß geworden ist, wo er verwurzelt ist und wo er 33 Jahren den Heimerdinger Mostbesen betreibt. Am Sonntag wird er den Mostbesen das letzte Mal öffnen.

Das warme Licht der Deckenlampen erfüllt den Raum, Tischdecken zieren die Festgarnituren. An der Wand hängen Jutesäcke für die Aufbewahrung der Ernte von Feld und Wiesen, Reminiszenz auch an die eigene Familiengeschichte. Wolfgang Gommel und seine Frau Margarete, genannt Maggie haben in dem Raum für 40 Besengäste Platz geschaffen. Die beiden lassen keinen Zweifel daran, dass es gut ist, so, wie es jetzt ist. Die Last der Anstrengung an drei langen Wochenenden im Frühjahr fällt ab, sie werden „das normale Leben leben“, wie es Margarete Gommel formuliert. Ihr Mann trägt die Entscheidung mit, selbstverständlich. Aber wehmütig ist er schon, da macht der 71-Jährige keinen Hehl draus. „Ich gehe jetzt zum zweiten Mal in Rente.“

Beim ersten Mal habe es auch seine Zeit gebraucht, bis er verinnerlicht hatte, nicht mehr der Kriminalhauptkommissar zu sein, der zuletzt im Führungs- und Lagezentrum des Landeskriminalamtes gearbeitet hatte. Zuvor war er lange Zeit als verdeckter Ermittler tätig gewesen – die Tätigkeit im Verborgenen, auf Distanz und ohne Gespräch von Mensch zu Mensch stand im krassen Gegensatz zu dem, was für ihn den Mostbesen ausmachte: Die Unterhaltung mit den Gästen, die vielfach zu Stammgästen wurden; das Familiäre, das mit der Zeit die Atmosphäre prägte, das echte Interesse an den Menschen.

Die Gäste kamen, der Mostbesen war über all die Jahre „gut besucht“, erzählt Wolfgang Gommel. Es sei ihnen eine Bestätigung gewesen, sagt Maggie Gommel, dass es den Gästen gefallen hat, dass es ihnen geschmeckt hat, dass sie wiederkamen. Dafür stand vor allem sie von frühmorgens in der Küche, um frisch zuzubereiten, was abends auf der Karte stand. Salzfleisch, Bauernbratwurst, Sauerkraut, Käsefondue oder Käsebrot, das Brot selbstgebacken. Die Speisekarte habe sich über Jahrzehnte so gut wie nicht verändert, sagt Wolfgang Gommel. Auch das Deftige blieb gefragt. Samstags gab es zudem die „Dinnetle“ aus dem Stein-Backofen. Etwas anderes war es mit dem Getränkeangebot, es wandelte sich, wurde ergänzt um Eigenkreationen, um Angebote mit geringem oder keinem Alkoholgehalt, um moderne Getränkekombinationen. Auch der Aperol Spritz fehlte nicht auf der Karte.

Der Mostbesen blieb immer ein Besen

Der Besen ist kein geschützter Begriff, „die meisten sind heute eher ein Gastronomiebetrieb“, sagt Wolfgang Gommel. Der Heimerdinger Mostbesen war das nie. „Manch einer hat erst lernen müssen, dass es hier weder Schnitzel, Pommes noch Cola light gibt.“ Wenn dieser Gast dann aber wiederkam, freute es die Besenwirte umso mehr. Viele Gäste waren im Lauf der Jahre zu Stammgästen geworden. So wie die Gruppe von acht bis zehn Frauen, die jedes Jahr aus Höfingen nach Heimerdingen wanderten. Die Gruppe wurde im Lauf der Jahre kleiner, doch die verbliebenen drei Damen kamen jetzt, um sich zu verabschieden. Die eine kam mit ihrer Familie, Kinder und Enkel. Die beiden anderen – 85 und 97 Jahre alt – seien anderntags gemeinsam gekommen.

„Es ist schon rührend, wie sich die Gäste verabschieden“, sagt Wolfgang Gommel. Die Gäste bringen Sekt zum Abschied oder Schokolade. Oder sie bringen Fotos mit, Momentaufnahmen vergangener Zeiten, berichten von Kindheitserinnerungen an die Rostbratwürste, mit denen sie groß geworden waren. „Mir gefällt es unheimlich, mit den Leuten zu reden“, sagt Wolfgang Gommel. Über die Jahre entstanden auf diese Weise herzliche Verbindungen in dem Raum, der außerhalb der Saison eine Doppelgarage ist, wenn auch eine mit Fußbodenheizung. Und der die Hektik des Alltags ausblendet. Und der nichts von der Arbeit erzählt, die dahinter steckt, vom Äpfelklauben, durchaus mal 50 Säcke voll.

Eine kurze und intensive Saison

Die Zeit im Besen – sie war kurz und intensiv. Jedes Jahr aufs Neue. Und jedes Jahr aufs Neue war es eine Familienangelegenheit, die Kinder packten mit an. Wolfgang Gommel hat die Zeit vielleicht gerade deshalb so genossen. ﻿Spät abends, wenn der letzte Gast gegangen war, wurde der Mostbesen wieder für den nächsten Tag gerichtet, auch in der Corona-Zeit. An diesem Wochenende wird der Mostbesen das letzte Mal geöffnet haben: an diesem Samstag ab 16 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr.

Wolfgang Gommel wird die Äpfel der Streuobstwiesen jedoch weiterhin auflesen, der Direktverkauf geht weiter. Wer weiß, ob Wolfgang Gommel aus der Not in doppelter Hinsicht nicht doch noch eine Tugend macht: Der Mostbesen liegt an einer Ausfallstraße. Als der Engelbergtunnel wegen des Brandes teilweise gesperrt war, staute sich der Verkehr. „Das war eine Wand von LkW vor der Tür.“ Er hatte sich noch überlegt, den wartenden Fahrern wie in Südeuropa Getränke anzubieten, erzählt er. Gemacht habe er es dann doch nicht. Wer weiß, ob er es nicht doch mal macht, wenn sich wieder einmal die Autos vor seiner Türe stauen.