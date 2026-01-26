Heidi Klum: Promis feiern ihren neuen Song Red Eye

Anfang Januar hatte Heidi Klum ihren vierten Song "Red Eye" bereits angekündigt. Nun darf die Welt einen Teil hören und auch einen Blick auf das bunte Video werfen. Es ist das Titellied zur 21. Staffel von "Germany's next Topmodel", die am 11. Februar auf ProSieben startet.
Heidi Klum (52) hat auf ihrem Instagram-Account einen ersten Einblick in ihren neuen Song gewährt. Das poppige "Red Eye" entstand in Zusammenarbeit mit DJ Diplo (47) und wird der Titelsong der bald startenden Staffel von "Germany's next Topmodel",