Heidi Klum: Promis feiern ihren neuen Song Red Eye

Anfang Januar hatte Heidi Klum ihren vierten Song "Red Eye" bereits angekündigt. Nun darf die Welt einen Teil hören und auch einen Blick auf das bunte Video werfen. Es ist das Titellied zur 21. Staffel von "Germany's next Topmodel", die am 11. Februar auf ProSieben startet.

Heidi Klum (52) hat auf ihrem Instagram-Account einen ersten Einblick in ihren neuen Song gewährt. Das poppige "Red Eye" entstand in Zusammenarbeit mit DJ Diplo (47) und wird der Titelsong der bald startenden Staffel von "Germany's next Topmodel",

"Vielen Dank an Diplo für diesen neuen Track 'Red Eye'", schrieb Klum zu dem Videoclip, der sie und den US-amerikanischen Musiker inmitten von Cartoon-Szenen zeigt. Weiter teilte sie mit: "Das Lied für die 21. Staffel von 'Germany's next Topmodel'. Ab dem 13. Februar zum Streamen verfügbar. Ab dem 11. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben."

Promis schicken Herzen und Flammen

Unter dem Beitrag erntete sie rasch einige prominente Kommentare. Modelkollegin Alessandra Ambrosio, die frühere "GNTM"-Siegerin Kim Hnizdo oder auch die ehemalige "GNTM"-Kandidatin Fata Hasanovic hinterließen rote Herzen und Flammen-Emojis. Moderatorin und einstige "GNTM"-Zweite Rebecca Mir hinterließ ein "Cute" (zu deutsch: niedlich). Auch Klums Tochter Leni reagierte auf den neuen Song und postete zwei rote Herzen.

Bereits Heidi Klums vierter Song

Heidi Klum hat neben ihrer erfolgreichen Karriere als Model und Jurorin, Moderatorin sowie Produzentin von "Germany's next Topmodel" bereits drei Songs veröffentlicht. 2006 veröffentlichte sie die Weihnachtssingle "Wonderland" die in Deutschland immerhin den 13. Platz der Charts erreichte. Nach einer längeren Pause folgte 2022 "Chai Tea with Heidi" gemeinsam mit Snoop Dogg und 2024 das Lied "Sunglasses at Night", abgemischt von DJ-Star Tiësto. Die beiden letzteren Songs fungierten ebenfalls als Titelsongs für "GNTM".