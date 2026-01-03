Heidi Klum : Model stellt zweites HeidiFest in Aussicht

Das "HeidiFest" feierte 2025 bei ProSieben Premiere - trotz enormer Aufmerksamkeit blieben die Quoten aber mau. Doch Gastgeberin Heidi Klum lässt sich davon nicht beirren und bestätigte nun, dass es eine Neuauflage ihrer Wiesn-Party geben wird.
Das "HeidiFest" sorgte im Herbst 2025 für jede Menge Gesprächsstoff. Erstmals lud Heidi Klum (52) Volksmusik- und Schlagergrößen zu einer eigenen Pre-Wiesn-Party ins Münchner Hofbräuhaus, die live auf ProSieben übertragen wurde. Nur leider sorgte das nicht für entsprechende Einschaltquoten: Die Oktoberfest-Show schalteten im Schnitt lediglich 760.000 Zuschauer ein, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 5,9 Prozent Marktanteil. Doch das Model denkt gar nicht daran, aufzugeben.