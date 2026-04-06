Heidi Klum: Germanys next Topmodel-Moderatorin adoptiert weiteren Hund

Heidi Klum hat zu Ostern spontan einen Hund adoptiert: Ein sechs Monate alter Yorkshire-Terrier-Mix namens Fritz findet bei dem Model ein neues Zuhause. Ehemann Tom Kaulitz musste aber erst überzeugt werden.
Ostern hielt für Heidi Klum (52) etwas ganz Besonderes bereit: Sie hat einen neuen Hund adoptiert. Auf Instagram teilte die "Germany's next Topmodel"-Chefin ein Video, in dem sie mit dem kleinen weißen Welpen in einer Tragetasche um ihren Bauch durch die Straßen New Yorks läuft. Dabei strahlt sie übers ganze Gesicht und wünschte ihren Fans frohe Ostern. "Ich habe diesen sechs Monate alten Flauschball Fritz adoptiert", schreibt das Model zu dem Beitrag.