Heidelberg: Leck repariert – 30.000 Haushalte erhalten wieder Fernwärme

1 In Heidelberg wurden etwa 30.000 Haushalte am Morgen nicht mit Fernwärme versorgt (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Bagger legt die Fernwärmeleitung in Heidelberg lahm. In 30.000 Haushalten erkalten die Heizungen. Das Leck ist nun behoben. Doch Betroffene sollten weiterhin sparsam sein.











Link kopiert



Nachdem ein Bagger eine Transportleitung für Fernwärme stark beschädigt hat, ist das Leck repariert worden. Etwa 30.000 Haushalte waren von dem Vorfall betroffen, wie eine Sprecherin der Stadtwerke Heidelberg sagte. Nach der Reparatur am Morgen könne es nun aber noch dauern, bis die Fernwärme wieder bei den Betroffenen ankommt. Man rechne mit der vollen Funktionsfähigkeit im Laufe des Tages.