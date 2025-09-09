Heidelberg: Knieverletzung – Zoo schläfert Tiger ein

Tigerin sucht nach der Großkatze

Nicht nur das Zoo-Team trauert um Tebo: Auch seine Gefährtin Karis, mit der er seit 2018 gemeinsam in Heidelberg gelebt habe, vermisse ihn, hieß es. Die Tigerin sei immer wieder das Gehege abgelaufen und habe nach dem Kater gesucht, sagte eine Sprecherin des Zoos. Die beiden zogen gemeinsam fünf Tigerbabys groß. Auch Tebo als Vater habe sich um den Nachwuchs gekümmert. Das sei bei Sumatratigern außergewöhnlich.