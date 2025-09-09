Heidelberg: Knieverletzung – Zoo schläfert Tiger ein

Der Heidelberger Zoo schläferte Tiger Tebo nach einer Knieverletzung ein. Wie seine Gefährtin Karis mit dem Verlust umgeht.
Der Heidelberger Zoo hat den 16 Jahre alten Tiger Tebo wegen einer Knieverletzung eingeschläfert. Die Tierärztin und Pfleger beobachteten in den vergangenen Wochen, wie die Raubkatze humpelnd durch das Gehege streifte. Trotz ärztlicher Behandlung habe sich der Zustand des Sumatratigers zuletzt verschlechtert, teilte der Tiergarten mit. Daher habe sich das Team Anfang September entschlossen, die Großkatze einzuschläfern.