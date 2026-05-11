Hegau Jugendwerk Gailingen: Klinik der kleinen Helden

Im Hegau-Jugendwerk in Gailingen am Hochrhein bekommen Kinder mit neurologischen Erkrankungen nach Schlaganfällen oder Unfällen neue Hoffnung.
Es ist der 26. Januar 2026. Die zehnjährige Lilly aus Nittel an der Mosel ist mit zwei Freundinnen auf dem Weg zur Schule. Plötzlich kommt ein Auto angerast und erfasst Lilly. Sie wird durch die Luft geschleudert, fliegt meterweit – bis ihr Kopf hart auf dem Asphalt aufprallt. Kiefer und Schlüsselbein sind gebrochen, die Lunge geprellt, der Kopf so schwer verletzt, dass die Ärzte zu den Eltern sagen: „Sie müssen mit dem Schlimmsten rechnen.“