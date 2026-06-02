Heftige Vorwürfe nach Tod: Regisseur rechnet mit Val Kilmer ab

Mehr als ein Jahr nach Val Kilmers Tod meldet sich der Regisseur Adam Marcus mit drastischen Vorwürfen zu Wort. Er bezeichnete den 2025 verstorbenen Schauspieler als "der schlimmste Mensch, den ich je kennengelernt habe".
Mit ungewohnt kritischen Äußerungen über einen Verstorbenen sorgt Regisseur Adam Marcus (58) derzeit für Aufsehen. Marcus arbeitete für den Actionthriller "Conspiracy - Die Verschwörung" (2008) mit Val Kilmer (1959-2025) zusammen und hat offenbar keine guten Erinnerungen an den Hollywoodstar, der in dem Actionstreifen einen kriegsversehrten Irak-Veteranen verkörperte, der bei der Suche nach einem verschwundenen Freund in Arizona auf eine Verschwörung stößt.