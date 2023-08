Hebesätze in Baden-Württemberg

13 Das malerische Tübingen hatte 2022 im Südwesten den höchsten Hebesatz aller Kommunen. Warum? Foto: imago/Panthermedia/Boarding_Now

Der Hebesatz ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung der Grundsteuer B. Ein Ranking zu den Städten und Gemeinden mit den höchsten und niedrigsten Hebesätzen in Baden-Württemberg. Auf welchem Platz landet Stuttgart?









Die Grundsteuer-Reform sorgt in Baden-Württemberg immer wieder für Diskussionen. Viele Grundstückseigentümer befürchten, im Zuge der Reform ab 2025 deutlich mehr Grundsteuer zahlen zu müssen – wenn ihre Stadt oder Gemeinde nicht gleichzeitig den Hebesatz senkt. Denn der Hebesatz ist von mehreren Faktoren ein entscheidender bei der Grundsteuerberechnung, erklärt der Steuerberater Heinrich Fleischer von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, die kürzlich eine Analyse der Hebesätze von 2022 veröffentlicht hat: „Grundeigentümer in Kommunen mit einem hohen Hebesatz dürften bei vergleichbaren Grundstücken eine höhere Grundsteuer zahlen als Grundeigentümer in Kommunen mit einem niedrigen Hebesatz.“