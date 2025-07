Heavy Metal in Reinkultur: So feiern die Fans Iron Maiden auf dem Wasen

So feiern die Fans Iron Maiden auf dem Wasen

Heavy Metal in Reinkultur

1 Zahlreiche Metalfans haben sich auf dem Cannstatter Wasen versammelt um Iron Maiden live zu erleben. Foto: Swantje Kubillus/StZN

Rund 45.000 Fans feiern am Samstagabend entspannt und gut gelaunt Iron Maiden auf dem Cannstatter Wasen. Erste Eindrücke vom großen Metal-Spektakel.











Link kopiert



 Gerade eben noch, nach „Murders in the Rue Morgue“, bedankt sich Bruce Dickinson bei seinen vielen Fans, die trotz des Regens am Tag ausgeharrt und gewartet haben, bis zum großen Auftritt von Iron Maiden. Um 20:30 Uhr geht’s dann endlich los. Doch schon Stunden vor Konzertbeginn versammelt sich die eingeschworene Gemeinschaft der Fans auf dem Festgelände, um die Heavy Metal-Legenden live zu sehen.