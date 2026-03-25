Heatpump23 aus Stuttgart: Innovative Etagen-Wärmepumpe – erstes Seriengerät nun in Stuttgart installiert

Seit dieser Woche werden in Stuttgart die ersten innovativen Etagen-Wärmepumpen des Start-ups Heatpump23 installiert. Sie ersetzen Gas-Etagenheizungen – wie nun in Sillenbuch.
Die Gas-Etagenheizung habe schon seit längerer Zeit gesponnen, erzählt die Mieterin. Deshalb ist sie froh, dass die Handwerker jetzt da sind und etwas Neues einbauen. Und neu ist das Heizsystem, dass die Männer von Jürgen Lang installieren, wirklich. Die mittlere Mietwohnung des Drei-Parteien-Hauses in Stuttgart-Sillenbuch bekommt eine Etagen-Wärmepumpe – es ist das erste Seriengerät des Start-ups Heatpump23 in Stuttgart.