HC Schmiden/Oeffingen: „Wir können es eigentlich besser“

1 HC-Kapitänin Maike Kienzlen Foto: privat

Maike Kienzlen von den Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen spricht über die abgelaufene Saison und den abermals verpassten Aufstieg.











Für die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen ist am vergangenen Samstag eine lange Saison zu Ende gegangen – zwar mit einem finalen Heimerfolg in der Aufstiegsrunde gegen den TuS Schutterwald, aber eben nicht mit dem erhofften Sprung in die dritte Liga. Warum das Team wie schon in der vergangenen Runde am Aufstieg gescheitert ist, darüber spricht die Kapitänin und Kreisläuferin Maike Kienzlen, 28, im Interview.