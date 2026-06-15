Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen gegen den TSV Ebersberg Forst United mit 36:35 und verabschieden danach sechs Spielerinnen und das Trainerteam.
Nachdem die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen bereits am vorvergangenen Wochenende mit der 29:30-Niederlage bei Frisch Auf Göppingen II ihre Aufstiegsträume hatten begraben müssen, ging es im letzten Spiel der Aufstiegsrunde am Sonntag gegen den sieglosen bayerischen Meister TSV Ebersberg Forst United um eigentlich nichts mehr. Eigentlich. Wären da nicht die Ebersberger Edelfans Basti und Micha gewesen. Für sie ging es nämlich durchaus noch um etwas. Genau genommen um die goldene Ananas.