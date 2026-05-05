HC Schmiden/Oeffingen II: Vom Fast-Absteiger zum Landesliga-Meister – jetzt soll noch das Double her

Die Landesliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen schaffen nach dem 33:27-Sieg bei der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell den Sprung in die Verbandsliga.
Mit einem finalen 33:27-Erfolg im Spitzenspiel bei der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell haben sich die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen II am vergangenen Wochenende den Titel in der Staffel 2 der Landesliga geholt und zudem den Direktaufstieg in die Verbandsliga perfekt gemacht. Dabei war der Aufstieg des HC II vor der Runde nicht einmal das Ziel gewesen. Nachdem das Team in den beiden Spielzeiten zuvor als jeweils Achtplatziertes nur knapp dem Abstieg entronnen war, sollte es in der Saison 2025/2026 ein Platz unter den besten vier werden. „Letztlich waren wir aber in puncto Qualität die beste Mannschaft, und deshalb ist der Aufstieg auch völlig verdient“, sagt der Trainer Felix Link, der den Verbund auch in der kommenden Verbandsliga-Saison anleiten wird.