HC Schmiden/Oeffingen: Gewinnen und Aufstiegsfeier in Haßloch verhindern

1 Jürgen Krause hat am Samstag allein das Sagen am Spielfeldrand. Anja Itterheim ist verhindert. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballerinnen aus Schmiden und Oeffingen treten am Samstag, 18 Uhr, bei der TSG Haßloch an, die mit einem Punktgewinn den Drittligaaufstieg perfekt machen kann











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Nach dem spielfreien Pfingstwochenende geht es für die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen an diesem Samstag (18 Uhr, Sportzentrum) bei der TSG Haßloch mit der Aufstiegsrunde zur dritten Liga weiter. Und obschon die Gäste um ihre Kapitänin Linda Leukert auch noch an den beiden darauffolgenden Wochenenden gefordert sein werden, könnte zumindest eines der beiden Tickets für den Sprung nach oben bereits am Samstag vergeben werden – an die TSG Haßloch (7:3 Zähler). Den Pfälzerinnen, für die es bereits die sechste und damit letzte Partie ist, genügt ein Unentschieden, um hernach nicht mehr vom HC (2:4 Punkte) überholt werden zu können. Sollte der HC allerdings gewinnen, wird es noch einmal spannend. Mit zwei weiteren Siegen bei Frisch Auf Göppingen II (7. Juni) und daheim gegen den TSV Ebersberg Forst United (14. Juni) hätte dann der Verbund gegenüber der TSG die Nase vorn. Das Ticket bereits ziemlich sicher in der Tasche haben auch die Göppingerinnen mit aktuell 6:1 Punkten – zumal sie auch noch zweimal gegen den bislang sieglosen TSV Ebersberg spielen (0:6).