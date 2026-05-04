HC Schmiden/Oeffingen: Es fehlt der kühle Kopf in der dramatischen Schlussphase

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren gegen die TSG Haßloch das erste von sechs Spielen in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga mit 25:28.
Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen sind am Sonntagnachmittag in heimischer Halle mit einer 25:28-Niederlage (11:14) gegen die TSG Haßloch (Regionalliga-Meister Südwest) in die Aufstiegsrunde zur dritten Liga gestartet. Es war ein Spiel mit Höhen und Tiefen aufseiten der Gastgeber, das zudem an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten war. Dass das Team um das Trainergespann Anja Itterheim und Jürgen Krause sowie Torwarttrainer Thomas Rost am Ende den Kürzeren zog, war vor allem zwei Faktoren geschuldet: Zum einen war da die Trefferquote von nur 50 Prozent und zum anderen die Tatsache, dass die beiden Torhüterinnen Chantal Schmid und Michelle Hoffrichter diesmal kein Faktor waren – auch wenn letztgenannte in der Schlussphase einige wenig wichtige Bälle parierte. Zusammen kam das Duo gerade einmal auf 28 Prozent gehaltener Bälle und hatte damit klar das Nachsehen gegenüber der groß gewachsenen TSG-Torfrau Medina Martinovic.