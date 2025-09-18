HC Schmiden/Oeffingen: Das Spiel soll schneller werden

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen starten an diesem Samstag, 20 Uhr, mit der Heimpartie gegen den Aufsteiger HSG Freiburg II in die neue Regionalliga-Saison.
Die vergangene Trainingswoche war für die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen eine ziemlich heftige. Binnen sieben Tagen hatte der Trainer Sven Bühler seine Spielerinnen gleich zu zehn Einheiten in die Sporthalle bestellt. „Wir haben wegen der Aufstiegsrunde später mit der Vorbereitung angefangen, deshalb wurde es jetzt noch einmal sehr intensiv“, sagt der Chefcoach. In dieser Woche und vor dem ersten Saisonspiel am Samstag (20 Uhr, Sporthalle Schmiden) gegen den Aufsteiger HSG Freiburg II standen dann allerdings wieder die üblichen drei Übungseinheiten im Terminkalender.