HBW Balingen-Weilstetten im Final Four des DHB-Pokals: Axel Kromer: „Durch Arminia Bielefeld fühlen wir uns gepusht“

1 Axel Kromer ist seit 1. Februar offiziell Geschäftsführer von Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Marco Wolf

Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten steht im Final Four um den DHB-Pokal in Köln, möchte dieses Handball-Spektakel genießen und sich bestmöglich verkaufen. Was erwartet Geschäftsführer Axel Kromer? Wie sieht er die Zukunft des Clubs?











Was für ein Wochenende für den HBW Balingen-Weilstetten: Der Handball-Zweitligist spielt im DHB-Pokal-Halbfinale am Samstag (19 Uhr) in Köln gegen die MT Melsungen. Am Sonntag geht es dann noch gegen den THW Kiel oder die Rhein-Neckar-Löwen. Geschäftsführer Axel Kromer äußert sich und kann sich einen Seitenhieb gegen den Präsidenten des Deutschen Handball-Bunds (DHB) nicht verkneifen.