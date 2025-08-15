HB Ludwigsburg: Kampf um Budget für wettbewerbsfähiges Team in Endphase

Gelingt es der HB Ludwigsburg, ein deutlich günstigeres Team als bisher in der Bundesliga ins Rennen zu schicken? Nach unseren Informationen herrscht spätestens am Dienstag Klarheit.
Bei der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) und bei der HB Ludwigsburg hüllen sich alle in Schweigen. Keiner will eine Wasserstandsmeldung abgeben, keiner will rund um das Finanzchaos beim deutschen Meister prognostizieren, wie es weitergeht. Fest steht: Die Zeit ist überfällig, dass Klarheit darüber herrscht, ob die HB Ludwigsburg am 30. August (19 Uhr/EWS-Arena) mit dem Derby bei Frisch Auf Göppingen in den Bundesliga-Spielbetrieb einsteigt oder ihr Team zurückzieht. Nach Informationen unserer Redaktion wird spätestens bis kommenden Dienstag die Entscheidung kommuniziert.