Weissach kann für 2026 doch einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen, dank gestiegener Gewerbesteuereinnahmen von Porsche. Doch wie sicher ist diese Finanzlage wirklich?
Die gute Nachricht hat die Gemeinde Weissach im nördlichen Landkreis Böblingen gerade noch rechtzeitig für die Verabschiedung des Haushaltsplans für 2026 erreicht: Eigentlich hatte die Finanzverwaltung im Rathaus unter der Führung von Kämmerer Martin Oberstebrink für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Minus von rund 4,3 Millionen Euro gerechnet. Jetzt ist es aber doch anders gekommen.