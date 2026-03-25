Weissach kann für 2026 doch einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen, dank gestiegener Gewerbesteuereinnahmen von Porsche. Doch wie sicher ist diese Finanzlage wirklich?

Die gute Nachricht hat die Gemeinde Weissach im nördlichen Landkreis Böblingen gerade noch rechtzeitig für die Verabschiedung des Haushaltsplans für 2026 erreicht: Eigentlich hatte die Finanzverwaltung im Rathaus unter der Führung von Kämmerer Martin Oberstebrink für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Minus von rund 4,3 Millionen Euro gerechnet. Jetzt ist es aber doch anders gekommen.

Denn obwohl Autohersteller, unter ihnen auch die in Weissach ansässige Firma Porsche, in den vergangenen Wochen mit hohen Verlusten Schlagzeilen gemacht hatten, ist die Kalkulation für die Gewerbesteuereinnahmen in Weissach eher wieder in die Höhe gestiegen. Porsche dürfte dort für einen Großteil des Gewerbesteueraufkommens verantwortlich sein. Mit fünf Millionen Euro solcher Erträge hatte Oberstebrink noch im Februar für das Haushaltsjahr 2026 gerechnet. In den vergangenen Jahren standen hier auch mal dreistellige Millionenbeträge auf dem Papier.

Doch 20 Millionen Gewerbesteuereinnahmen – statt fünf

Rund einen Monat nach der ersten Hochrechnung des Kämmerers schaut die Lage aber nun anders aus. Im Rathaus ist seither wohl eine neue Veranschlagung der Gewerbesteuervorauszahlungen eingetrudelt. Für 2026 rechnet Weissach nun doch mit 20 Millionen Euro Gewerbesteuererträgen. „Unter Berücksichtigung eines großzügig angelegten Puffers wurde der Ansatz auf 20 Millionen Euro erhöht“, heißt es im Haushaltsplan.

Heißt: Anders als erwartet hat Weissach damit für das Jahr 2026 doch einen ausgeglichenen Haushalt geschafft, im Gegensatz zu vielen anderen baden-württembergischen Kommunen. Das ordentliche Ergebnis liegt nun bei rund 2,3 Millionen Euro. Hinzugekommen sind – zu den gestiegenen Gewerbesteuern – auch einige höhere Posten auf der Ausgabenseite. Mit einbepreist sind etwa jetzt schon Rücklagen, sollten in den kommenden Jahren mehr Umlagen an Kreis oder im kommunalen Finanzausgleich gezahlt werden müssen. Diese berechnen sich immer aus dem Vorvorjahr.

Auch 2025: Gerade so ausgeglichener Haushalt nach Porsche-Gewinneinbruch

Klar bleibt: Auf Gewerbesteuereinnahmen ist generell wenig Verlass. 2025 etwa hatte Weissach eigentlich mit 65 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen gerechnet, musste dann drastisch nach unten kalkulieren – um am Ende dann doch noch glimpflich davonzukommen mit einem nachträglichen Haushaltsplan 2025, der gerade noch in den schwarzen Zahlen lag.

Gepredigt wird also im Rathaus und Gemeinderat weiterhin, dass sich die Weissacher Finanzkalkulation tragen muss – auch ohne den großen Gewerbesteuerzahler Porsche. „Die Automobil- und Zulieferindustrie schwächelt“, betonte Bürgermeister Millow in seiner Haushaltsrede.

Verwaltung und Gemeinderat wollen auf Sparflamme gehen

Ganz so schwarzmalerisch bleibt es dann aber nicht: „Wir können positiv ins Jahr 2026 gehen“, meint Millow. „Unser Steueraufkommen liegt weiterhin weit über dem Durchschnitt anderer vergleichbarer Kommunen.“ Es gelte der Grundsatz: „Sicherheit vor Ertrag.“ Weissach müsse sich nun etwa freiwillige Aufgaben und die kommunalen Liegenschaften gut anschaue. „Wir müssen mit wenig Gewerbesteuereinnahmen handlungsfähig bleiben.“

Dass der Kernhaushalt – also jene Finanzkalkulation ohne die volatilen Gewerbesteuern von Porsche – weiterhin nicht ausgeglichen ist, merken derweil die Fraktionen in ihren Haushaltsreden an. Einig sind sich alle: Prioritäten setzen, und Einsparpotenziale ausleuchten. Ob Weissach das gelingt, wird sich zeigen: Denn die kleine Kommune hat sich in den kommenden Jahren auch einige Großprojekte vorgenommen.