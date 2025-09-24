Haushaltsloch in Stuttgart: „Stuttgart verliert an Attraktivität“ – Kunstszene warnt vor Kürzungen

Stuttgart muss sparen. In einem Brief an den Kulturausschuss der Stadt warnt die Kunstszene vor einem Verlust an Glaubwürdigkeit und Attraktivität Stuttgarts.
Die Stadt Stuttgart muss viel und schnell sparen. Rund 630 Millionen Euro weniger muss der nächste Haushalt umfassen, hat Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper jüngst bestätigt. Abstriche werden überall kommen. Dies alarmiert auch die Kunstszene in der Stadt. In einem gemeinsamen Brief haben sich jetzt Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlichster Kunstbühnen sowie freie Kulturschaffende an den Kulturausschuss des Gemeinderats gewandt.